El Trinche Carlovich, tv argentina pubblica raro video: la sua danza con il pallone, passaggi e gol

Di Tomas “El Trinche” Carlovich, il giocoliere ammirato da Diego Armando Maradona e morto all'età di 74 in seguito a una aggressione per rubargli la bicicletta (clicca qui), non ci sono immagini e video. Eppure la sua è leggenda autentica in cui il potere rievocativo affidato al racconto lo ha reso davvero uno dei calciatori più idolatrati. Tra i pochi a potersi sedere al tavolo di fuoriclasse assoluti come lo stesso Maradona o il più recente Messi. Dopo la sua scomparsa sono stanti tanti gli aneddoti e i ricordi (il funerale, clicca qui), ma sul web è spuntato una clip pubblicata da TyC Sports, canale televisivo argentino che si occupa di sport, che ha pubblicato sui sociale uno dei rari video in cui si può ammirare il calcio di Carlovich: la sua danza con il pallone, i passaggi, i gol. Il video fa riferimento a una partita di lega regionale argentina, quando lui giocava per il Monte Maíz, cittadina a sud-est di Cordoba. Sarebbe stata la sua ultima partita, nel 1988, e aveva 42 anni.

Gambetas, pases y gol: ASÍ JUGABA EL TRINCHE CARLOVICH



Apareció una filmación inédita de la leyenda durante un encuentro en una liga regional con la camiseta de Argentino de Monte Maíz, al sureste de Córdoba. Habría sido su último partido con 42 años en 1988.

Pablo Grecco. pic.twitter.com/cDnq3k3tIA — TyC Sports (@TyCSports) May 10, 2020