Serse Cosmi svela il top 11 del "suo" Perugia: "O'Neill e Miccoli i migliori che ho allenato"

Serse Cosmi è stato ospite di una diretta Instagram con Nicola Binda della Gazzetta dello Sport. Oltre all’attualità (“dire che ci manca il calcio è poco. Un aspetto positivo è che i calciatori acquisteranno nuovamente l’aspetto ludico del gioco, un qualcosa che avevano perso”), immancabile il viaggio nel tempo della sua carriera. Cosmi ha parlato dei primi anni di Perugia, tracciando la sua formazione ideale: “In porta Mazzantini o Kalac, i tre difensori Materazzi, Di Loreto e Milanese, esterni Grosso e Ze Maria; a centrocampo Liverani con Baiocco e Tedesco, oppure Blasi e Obodo; in attacco Vryzas e Bazzani o Miccoli”. E non solo: “Quel 3-5-2, a livello tattico, con quei giocatori, non si è più visto e andrebbe usato come esempio”. Poi ha ricordato i più forti che ha allenato in biancorosso: “Fabian O’Neill in assoluto, poi Miccoli per le qualità balistiche”.

