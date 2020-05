Balotelli e Chiellini, infuria la polemica. L'attaccante allo juventino: "Non dici mai le cose in faccia"

«Io almeno ho la sincerità e il coraggio di dire le cose in faccia. Tu dal 2013 avresti avuto tante occasioni per farlo, comportandoti da vero uomo, ma non l’hai fatto». Non è tardata ad arrivare la replica di Mario Balotelli a Giorgio Chiellini, che nella sua autobiografia (clicca qui) è andato giù duro nei confronti dell’attuale attaccante del Brescia. «Balotelli è una persona negativa, senza rispetto per il gruppo in Confederations Cup, nel 2013, non ci diede una mano in niente, roba da prenderlo a schiaffi» si legge nel libro. «Chissà cosa dirai un giorno dei compagni di oggi, strano capitano... Se questo vuol dire essere un campione, allora preferisco non esserlo. E alla maglia azzurra non ho mai mancato di rispetto» prosegue Balotelli in una story su Instagram.