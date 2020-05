Chiellini, autobiografia senza censure: "Balotelli da prendere a schiaffi, Felipe Melo una mela marcia"

Giorgio Chiellini, difensore della Juventus e della Nazionale azzurra, ha scritto un’autobiografia ("Io, Giorgio" - Sperling & Kupfer Editore, con il giornalista Maurizio Crosetti e il ricavato andrà in beneficenza alla Onlus Insuperabili) nella quale racconta di tutto e di più sulla sua carriera e non solo.

Su La Repubblica di oggi, il centrale ha rilasciato alcune anticipazioni e le parti più piccanti riguardano Balotelli e Felipe Melo. “Balotelli è una persona negativa, senza rispetto per il gruppo. In Confederations Cup, nel 2013, non ci diede una mano in niente, roba da prenderlo a schiaffi. Uno anche peggio era Felipe Melo: il peggio del peggio. Con lui si rischiava sempre la rissa. Lo dissi anche ai dirigenti: è una mela marcia. Sono gli unici due ad essere andati oltre un limite accettabile. Per come sono fatto, il problema non è se giochi bene, male o se qualche volta fai serata, ma se manchi di rispetto e non hai dentro niente”.

