Argentina, morto il leggendario "El Trinche" Carlovich. Era stato aggredito e derubato della bici. Il video

Tomás Felipe Carlovich, per tutti El Trinche la leggenda del Central Còrdoba, è morto all'età di 74 anni. Genio e sregolatezza, famoso per il doppio tunnel, è stato un'icona del calcio argentino degli anni Settanta ispirando Diego Armando Maradona ("è stato il miglior calciatore argentino di sempre" si era fatto sfuggire El Diego). All'ex centrocampista idolo della città di Rosario è stata fatale la violenta aggressione subita da due ragazzini che volevano rubargli la bici. Nella colluttazione El Trinche è caduto a terra battendo violentemente la testa ed era entrato in coma (indotto) due giorni fa. Simbolo di un calcio romantico, ha giocato sempre in Argentina e le sue giocate - per molti faceva cose simili a quelle di Maradona e Messi (clicca qui) - sono tramandate come una leggenda.