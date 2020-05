Mihajlovic incredibile, torna in campo per un allenamento solitario. La leucemia è alle spalle

Poco più di un’ora di allenamento individuale per Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, al centro sportivo di Casteldebole dopo il lungo lockdown per l’emergenza Coronavirus. Come si vede dall'esclusiva riportata dal Corriere della Sera, il tecnico rossoblù si è allenato da solo come prevede il protocollo stabilito dal Governo. Mihajlovic, a cui in estate era stata diagnosticata una leucemia (clicca qui), era stato sottoposto a trapianto di midollo osseo lo scorso 29 ottobre. Il tecnico serbo ha passato a Roma - città nella quale ha giocato indossando il giallorosso e il biancoceleste della Lazio - con la famiglia la quarantena per la pandemia da Coronavirus.

