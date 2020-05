Alessandro Matri lascia il calcio: "Smetto, non voglio essere sopportato". Chiude con 92 gol in Serie A

Alessandro Matri dice basta. Appena gli scarpini al chiodo e lascia il calcio giocato. L'annuncio ai microfoni di Skysport24: “Ho fatto la rescissione con il Brescia ed ho preso la decisione di smettere. Non avevo più voglia di essere sopportato, non fa parte del mio carattere”.

Attaccante classe 1984, Matri è nato a Sant'Angelo Lodigiano e calcisticamente è cresciuto nel Milan in cui è approdato all'età di 11 anni. A 20 l'esordio in prima squadra in Serie A, poi i prestiti nelle serie inferiori a Prato, Lumezzane e Rimini. Il ritorno nella massima serie, a Cagliari, coincide con l'esplosione (38 gol in tre stagioni e mezzo) e il passaggio alla Juventus. In bianconero vive le sue migliori stagioni e l'arrivo di Conte lo esalta (27 gol in due campionati e mezzo) e vince tre volte lo Scudetto oltre a una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Poi il ritorno al Milan ("mi aspettavo qualche gol in più" dice dopo sei mesi deludenti) e un girovagare senza grandi sussulti tra Fiorentina, Genoa, Lazio, ancora Juve, Sassuolo e infine Brescia. In totale 127 gol (92 in A) e 500 partite nei professionisti più la chicca del sigillo all'esordio in Nazionale (7 partite, tutte amichevoli). "Non pensavo di avere una carriera così, ho esaudito i miei sogni” ha concluso con con il sorriso.

