Calcio, giovedì 7 maggio l'incontro tra Comitato tecnico scientifico e Figc sul protocollo per la ripresa

Giorni decisivi per la ripresa dei campionati di calcio in Italia, Serie A in particolare. L'incontro tra il Comitato tecnico scientifico della protezione civile e i dirigenti della Federcalcio per analizzare il protocollo sulla ripresa degli allenamenti di gruppo delle squadre è stato fissato, riporta l'agenzia Ansa, per il pomeriggio di giovedì 7 maggio.

Da questo confronto passa la speranza di vedere ricominciare il campionato di Serie A 2019-2020 e, non a caso, la Figc ha fatto slittare il consiglio di venerdì per valutare l'esito del confronto con il Cts (e anche le proposte di riforma della Serie C).

Nel caso il Cts fornisse il suo assenso, a quel punto il governo non avrebbe più ostacoli a dare il via libera al calcio.

