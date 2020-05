Paul Gascoigne viola il lockdown per andare in un pub clandestino. La fidanzata su tutte le furie. Il video

Neanche il Coronavirus ferma Paul Gascoigne e le sue bravate. Secondo quando riportato dal Daily Star, l'ex calciatore inglese della Lazio avrebbe violato il lockdown per recarsi nel giardino di un suo amico, trasformato in un pub clandestino. L'episodio risalirebbe a metà aprile e gli è costato la relazione con la fidanzata Wendy Leech che si sarebbe infuriata come riporta anche il video. Wendy inoltre avrebbe abbandonato la casa in cui i due convivevano a Bridlington. Secondo l'agente del popolare Gazza, ex centrocampista della Nazionale, il filmato in questione risalirebbe ad almeno dieci settimane fa, dunque prima dell'entrata in vigore del lockdown imposto dal governo britannico per combattere la pandemia. Per i media inglesi, però, la spiegazione non reggerebbe.

