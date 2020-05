Coronavirus, Spadafora al Comitato: "Valutate gli allenamenti per gli sport di squadra a partire da lunedì"

Retromarcia di Vincenzo Spadafora (clicca qui) sulla possibilità della ripresa del calcio? Il ministro dello Sport ha scritto al comitato tecnico scientifico della Protezione Civile, a seguito delle ordinanze regionali, chiedendo "di tornare a valutare la possibilità che le linee guida sullo svolgimento da lunedì degli allenamenti per gli atleti di interesse nazionale dei soli sport individuali vengano applicate anche a quelle degli atleti degli sport di squadra". Una risposta del Cts è attesa a breve e potrebbe dare una spinta in più per far ripartire il calcio dopo che lo stesso Spadafora aveva detto come fosse molto stretta la strada per una ripresa dei campionati.