Coronavirus, la proposta di Ricciardi (Oms): "Giochiamo la Serie A al centro sud"

Quando il calcio ripartirà non si esclude possa farlo tenendo conto delle differenziazioni geografiche dovute a situazioni e provvedimenti diversi, regione per regione. Una volta avviata la fase due. Inizia a prendere sempre più corpo l’idea di una ripartenza del campionato negli impianti sportivi del centro-sud dove non si è registrata una diffusione così marcata dei contagi come al Nord. Ne hanno già discusso in Figc e in Lega e adesso questa ipotesi ha trovato una sponda dall’Oms (Organizzazione mondiale della Sanità) e dalla stessa Aic (il sindacato dei calciatori) che già le scorse settimane aveva dettato questa linea. «Differenziare le aree per livello di rischio è giusto, stiamo proponendo di giocare al Centro-Sud, non ha senso vietare attività dove ci sono 0 casi come la Basilicata. La Campania ha reagito molto bene, tempestivamente, la popolazione ha compreso bene la situazione ed ha reagito in tempo, preoccupa un po' di più la Puglia. La seconda e terza ondata possono risultare più pericolose della prima: non possiamo permettercelo», ha dichiarato Walter Ricciardi dell’Oms, consigliere del ministro Roberto Speranza e consulente Coni. «C’è un discorso geografico: l’Italia non é tutta uguale a livello di contagi. Al centro-sud non c’è stata quell’esplosione terribile del Nord», ha spiegato sottolineando che il mese di maggio è ancora un mese a rischio per la ripresa specialmente in alcune regioni e sarà interlocutorio: «In Lombardia c’è ancora uno scenario preoccupante, non si può dare un’indicazione generica per tutti. Ad inizio maggio potremo dare dei suggerimenti guardando la situazione». La prospettiva di convogliare molte gare al Centro-Sud, su cui ieri Milan e Inter avrebbero dato parere favorevole dopo un vertice con il Comune sul nuovo San Siro, è stata ribadita anche dal sindacato calciatori. Clicca qui per il protocollo della Serie A.