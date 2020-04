Coronavirus, donazione di Ronaldo e dei compagni della nazionale per il calcio dilettantistico portoghese

Una donazione inaspettata, ma fondamentale, per uscire dall'emergenza Coronavirus. E' quella che ha ricevuto la Federcalcio portoghese da parte di Cristiano Ronaldo (clicca qui per il taglio degli stipendi) e tutta la nazionale per aiutare il calcio dilettantistico del Portogallo che ha visto le sue competizioni annullate dall'epidemia di Coronavirus. CR7, i suoi compagni di squadra e la dirigenza della nazionale portoghese hanno infatti rinunciato a metà del loro bonus per la qualificazione a Euro 2020. Questa donazione "rafforzerà" un fondo di sostegno creato dalla Federazione e che prevede di aiutare le associazioni regionali e i club amatoriali per un importo di 4,7 milioni di euro. Anche la Federazione portoghese vuole comunque terminare i campionati.