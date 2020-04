Coronavirus, di nuovo positiva Oriana Sabatini fidanzata dello juventino Paulo Dybala

Di nuovo positiva al Coronavirus. Oriana Sabatini, fidanzata di Paulo Dybala calciatore della Juventus, tramite una lunga storia su Instagram ha raccontato di essere nuovamente contagiata al virus. Curioso il racconto della bella argentina: "Il 21 marzo io e Paulo abbiamo fatto un test per il Coronavirus, siamo risultati positivi (clicca qui). Tre giorni fa mi hanno rifatto il test ed è risultato negativo (clicca qui) e ieri mattina ne ho fatto un altro che è risultato positivo. Quindi ho ancora il Coronavirus. Non so bene come funziona, non so neanche perché prima sia risultato negativo e poi positivo". Oriana e il suo Paulo vivono in isolamento dopo aver scoperto la positività.