La richiesta del Bocia all'Atalanta fa proseliti. Gli ultrà ai club: "Non giocate, noi diserteremo"

Cirio (Pres. Piemonte): “Ospedale Verduno aperto in una settimana, alleggerirà gli altri ospedali”

(Agenzia Vista) Roma, 30 marzo 2020 Cirio (Pres. Piemonte): “Ospedale Verduno aperto in una settimana, alleggerirà gli altri ospedali” “Ospedale Verduno aperto in una settimana, alleggerirà gli altri ospedali” queste le parole di Alberto Cirio, Presidente del Piemonte. L’ospedale avrà a disposizione fino a 100 camere per pazienti Covid, oltre a un’area di terapia intensiva e subintensiva per le ...