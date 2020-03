Per quanto difficile risalire con esattezza all'origine dell'epidemia e della diffusione del Coronavirus in Italia e in Spagna, sono in molti a chiedersi come abbia fatto il Covid 19 a propagarsi in maniera così violenta in Lombardia e alcune zone della penisola iberica. Una risposta, sulla cui fondatezza iniziano a esserci pochi dubbi, l'ha data Walter Ricciardi, consulente del ministero della Salute, in collegamento con Studio 24, su Rainews 24. “Credo che la partita di Champions League del 19 febbraio Atalanta-Valencia, giocata a Milano - ha detto Ricciardi - abbia giocato un ruolo importante. Un terzo della popolazione di Bergamo si è concentrata in un stadio e poi ha festeggiato". Il consulente del ministero della Salute ha portato a supporto della propria tesi anche un altra considerazione: "Non è un caso che quella di Bergamo sia la zona più colpita e che a Valencia si stiano riscontrando molti casi di positività". In sintesi, gli oltre 44 mila spettatori che hanno assistito a quella partita a stretto contatto fra loro potrebbero aver finito con il diventare dei propagatori inconsapevoli del virus".