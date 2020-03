Messi il calciatore più pagato al mondo: 131 milioni l'anno, 358 mila euro al giorno. Poi c'è Ronaldo

Lionel Messi ha vinto per la nona volta in undici anni la classifica di France Football dei calciatori con i redditi più alti al mondo: guadagna 358.000 euro al giorno. Un altro protagonista della Liga, Diego Simeone, continua ad essere in cima alla classifica degli allenatori. Dietro la Pulce che può contare su 131 milioni di euro all'anno, c'è Cristiano Ronaldo della Juventus, con 118 milioni, mentre al terzo posto si piazza il brasiliano Neymar a quota 95. Molto indietro Mbappè (con 'soli' 21,2 milioni di euro) e Cavani (18,4 milioni). Da notare che in questa classifica stilata per campionati tra i primi 20 giocatori della Ligue 1 quindici sono del PSG. Tra i tecnici il Cholo guadagna 40,5 milioni di euro mentre al secondo posto c'è il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, con 30 milioni, che precede Pep Guardiola con 27 milioni all'anno.