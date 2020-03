C'è già chi parla di attacco hacker ai danni del profilo Instagram del presidente dell'Inter, ma fino a quando non ci sarà questo genere di certezza le parole comparse in una story della pagina di Steven Zhang sono un attacco violento al presidente della Lega calcio Serie A, Paolo Del Pino. Al centro dello scontro ci sono le trattative e i contatti legati alla decisione sulla data della partita Juventus-Inter, inizialmente prevista a porte chiuse domenica 1 marzo per l'emergenza coronavirus e poi programmata per lunedì 9 marzo alle 20,45.

"Sei il più grande clown che abbia mai visto, prenditi le tue responsabilità. Questo è ciò che vogliamo nel 2020": questo c'è scritto nella pagina Instagram di Steven Zhang: "Quale è il tuo prossimo passo? E tu parli di sportività, di campionato regolare? Cosa dici sul fatto che non proteggi i nostri giocatori e allenatori, chiedi loro di giocare 24 al giorno e 7 giorni su 7. Sto parlando a te, il nostro presidente di Lega, Paolo Dal Pino vergognati. In giro per il mondo non importa che tu sia un fan della Juve o dell'Inter, stai attento! L'importante è la salute. E' la cosa più importante per te, la tua famiglia e la nostra società".

Esplicito, sulla nuova data di Juventus-Inter, anche il direttore generale nerazzurro, Beppe Marotta: "Noi a questa scelta siamo contrari: resta tutto come prima".