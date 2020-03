Stop alle polemiche, ecco il nuovo calendario della serie A: Juve-Inter si gioca lunedì

Fine della telenovela e delle polemiche. Dopo un consiglio straordinario di Lega A, è arrivata l'intesa tra Lega e Figc. Le partite del weekend slittano tutte in un turno infrasettimanale che sarà inserito tra il 12 e il 14 maggio in modo da rispettare la chiusura del campionato il 24 maggio in vista di Euro 2020. Le partite rinviate a causa del coronavirus, tra cui Juve-Inter si giocheranno tra sabato, domenica e lunedì.

CAOS MILAN

Questo, nel dettaglio, il calendario delle partite della 26^ giornata che erano state rinviate: sabato 7 Sampdoria-Verona (ore 20.45), domenica 8 Udinese-Fiorentina (ore 20.45), lunedì 9 Milan-Genoa, Parma-Spal e Sassuolo-Brescia (ore 18.30) e Juventus-Inter (ore 20.45). Nel weekend successivo si giocherebbe così la 27^ giornata: venerdì 13 Verona-Napoli (ore 18.45) e Bologna-Juventus (ore 20.45), sabato 14 Spal-Cagliari (ore 15), Genoa-Parma (ore 18) e Torino-Udinese (ore 20.45), domenica 15 Lecce-Milan (ore 12.30), Fiorentina-Brescia e Atalanta-Lazio (ore 15), Inter-Sassuolo (ore 18), Roma-Sampdoria (ore 20.45).