Juventus, Chiellini titolare contro la Spal. Ecco la formazione

Juventus: Giorgio Chiellini torna in campo da titolare contro la Spal. Il difensore, capitano dei bianconeri, dopo essere sceso in campo nel turno precedente negli ultimi 10 minuti al posto di Bonucci, oggi, sabato 22 febbario, il roccioso Chiello torna da titolare nella partita contro la Spal (ore 18). Per la Juventus è l'occasione di allungare in testa alla classifica in attesa che tocchi a Lazio e Inter. Ecco la formazione della Juve: Szczesny, Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro, Ramsey, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi, Dybala, Ronaldo. All. Sarri