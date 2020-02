Gol e highlights Atalanta-Roma 2-1, la Dea vola a +6 sui giallorossi nella corsa al quarto posto

Clicca per vedere gol e highlights di Atalanta-Roma

L'Atalanta, in casa, rimonta la Roma (2-1) e blinda il quarto posto con i giallorossi che ora sono in ritardo di sei punti. La squadra di Fonseca va in vantaggio con Dzeko alla fine del primo tempo (GUARDA IL GOL). Nella ripresa la banda di Gasperini ribalta il risultato con le reti di Palomino, sugli sviluppi di un corner, e di Pasalic con un destro "alla Del Piero".