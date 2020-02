Champions, le partite in casa di Juventus e Napoli trasmesse in chiaro su Canale 5

Le partite di ottavi Champions League che Juventus e Napoli giocheranno in casa saranno trasmesse in chiaro, quindi visibili anche da chi non è abbonato a Sky. A trasmetterle sarà Canale 5. Tutte le partite saranno visibili in pay su Sky ma 4 saranno fruibili anche in chiaro. Le telecronache saranno affidate a Pierluigi Pardo e il commento delle partite a Giorgia Rossi.

Ecco il calendario degli ottavi di Champions League trasmessi in chiaro su Canale 5:

martedì 18 febbraio, ore 21: Atletico Madrid-Liverpool

martedì 25 febbraio, ore 21: Napoli-Barcellona

martedì 10 marzo, ore 21: Valencia-Atalanta

martedì 17 marzo, ore 21: Juventus-Lione