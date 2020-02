Mercato, un ex Ternana in serie B? Idea Bojinov per il Pescara

Il Pescara, dopo gli assalti falliti ai giocatori del Perugia (Iemmello e Melchiorri), sta vagliando il mercato degli svincolati per regalare la punta mancante a Nicola Legrottaglie confermato allenatore degli abruzzesi dopo essere subentrato a Zauri e aver vinto due partite. Tra i profili attenzionati, il Pescara valuta anche Valeri Bojinov (34 anni fra pochi giorni).

Ex della Ternana nella stagione 2014/2015 quando mise a segno 6 gol in 27 partite. L'attaccante bulgaro in carriera ha giocato anche per Lecce, Fiorentina, Juventus, Manchester City, Parma, Sporting Lisbona, Verona e Vicenza. Dopo l'esperienza in rossoverde ha girato il mondo giocando in Serbia, Cina, Svizzera, Croazia e Bulgaria (si è svincolato dal Botev Vraca).