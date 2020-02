Juventus, Cristiano Ronaldo compie 35 anni: il regalo è la Champions

Domani, 5 febbraio, non è un giorno qualsiasi per la Juventus e il suo popolo di tifosi. Non lo è a maggior ragione per Cristiano Ronaldo che compirà 35 anni. Sì, perchè il super campione bianconero è nato esattamente il 5 febbraio 1985 a Funchal, in Portogallo e quindi è tutto pronto per il suo compleanno. CR7 è non è "solo" il campione della Juve, ma un patrimonio del calcio mondiale con numeri strepitosi. Con la doppietta rifilata domenica scorsa alla Fiorentina ha già raggiunto il traguardo dei 50 gol in maglia bianconera: gli mancano solo 3 gol per raggiungere un ex capitano bianconero, Gianluca Vialli, l'ultimo ad alzare una Coppa Campioni vinta dalla Juventus nell'ormai lontano 1996. Già, la Champions, vera e propria ossessione della Juve, un trofeo a lungo inseguito e più volte sfiorato negli ultimi anni ma mai raggiunto. Ronaldo vuole regalarsi e regalare alla società e ai tifosi bianconeri la coppa dalle grandi orecchie. Sarebbe il coronamento della sua lunghissima e splendida carriera, sarebbe il sogno che diventa realtà per milioni di appassionati bianconeri.