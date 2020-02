Luciano Gaucci, morto a Santo Domingo all'età di 81 anni, è stato patron del Perugia per 14 stagioni (tredici gli anni di presidenza, sette quelli in A) e uno dei primi mangia-allenatori. Ne ha avuto 15 sotto le dipendenze, alcuni richiamati (tre), altri esonerati (otto). In ordine, quando acquistò il Perugia nel corso della stagione 1991/1992 ci trovò Giuseppe Pappalardo, furono Adriano Buffoni, Walter Novellino, Ilario Castagner, Mauro Viviani, di nuovo Novellino, Diego Giannatasio, Giovanni Galeone, Mauro Amenta, Nevio Scala, Attilio Perotti, Alberto Bigon, di nuovo Perotti (poi dimessosi), ancora Castagner (poi dimessosi), Vujadin Boskov, Carlo Mazzone, Serse Cosmi, Stefano Colantuono. A vincere furono solo tre: Castagner (una promozione in B e l'altra in A), Galeone (una promozione in A) e Cosmi (la Coppa Intertoto).

LA NOTIZIA DELLA SCOMPARSA

Ilario Castagner, che dopo la vittoria revocata dello spareggio di Foggia nel 1992/1993 in C1, ha firmato la promozione in B del 1993/1994 e quella in A dopo lo spareggio di Reggio Emilia nel 1997/1998, lo ricorda così “Sul piano sportivo nessun altro ha fatto quello di cui Luciano Gaucci è stato capace a Perugia”. “Ti teneva sotto pressione, mi chiamava ogni mattina, di calcio ci capiva parecchio visto i giocatori che ha scovato e portato in biancorosso” aggiunge. Ma c’è un poi: “Era il più scomodo presidente per un allenatore. La nostra rottura nasce nell’intervallo di una partita con la Lazio, perdevamo 2-0 e lui manda un dirigente a dirmi che dovevo sostituire Rapajc e Petrachi. Io dico di no e motivo la mia scelta, erano i giocatori con maggiore classe che potevano permetterci di rientrare in partita. Il dirigente insiste e così io mi dimetto” rammenta Castagner. Che continua: “Gaucci era un tir, ti travolgeva e infatti io cercavo di preparare i calciatori che arrivano a Perugia sui metodi del presidente, perché potevano restarci male. Era una situazione che andava gestita, la domenica si incavolava ma poi il martedì era già un’altra persona. Abbiamo avuto anche una causa (per diffamazione, ndr) poi chiusa in via amichevole, l’ultima volta l’ho sentito quando ero ospite in una trasmissione a Umbria Tv, lui era a Santo Domingo e fu una chiacchierata serena” conclude Castagner.

I COLPI CLAMOROSI

Giovanni Galeone invece mise la firma sulla prima promozione in A di Gaucci: stagione 1995/1996, la seconda nella storia del club. “Abbiamo avuto tante discussioni ma ne ho un ottimo ricordo” attacca il Profeta. “Però mi preme smentire una diceria: non si è mai intromesso nelle mie scelte tecniche” rivela Galeone. “Gaucci era generosissimo, ho conosciuto poche persone così. Nel periodo che abitava tra Santo Domingo e Roma mi telefonava sempre quando atterrava in Italia, mi diceva ‘lei è il più grande mister che ho avuto’ e cercava sempre di trovare un modo per incontrarci. Era affettuoso in queste telefonate. L’esonero dopo la promozione secondo me dipese dal fatto che gli avevo rubato un po’ la scena agli occhi della gente... Con lui il calcio italiano ha svoltato e Perugia deve avere solo ottimi ricordi di lui. Recentemente avevo parlato con Riccardo che mi ha detto di ricordare il padre come lo avevo conosciuto perché la malattia lo aveva terribilmente trasformato” conclude il Profeta.

LA LITE CON MATARRESE

Serse Cosmi è stato una delle tante scommesse vinte da Big Luciano: quattro stagioni in A, tre salvezze impensabili, il trionfo nell’Intertoto, la cavalcata in Coppa Uefa e infine la retrocessione in B In totale 172 panchine (di cui 138 in campionato), il più longevo con Luciano Uragano. “Quanti viaggi nel pullman del Grifo aspettando la sua consueta chiamata per mettermi in guardia sulle difficoltà della partita del giorno dopo. Oggi (ieri, ndr) quella chiamata c’è stata per dirmi che lei se n’è andato via, ma io la sto vivendo come se fosse lei ad incitarmi veramente. Grazie Presidente, riposa in pace, ora so che devo fare ancora di più come sempre mi chiedevi. Ti porterò sempre nel mio cuore” è il pensiero commosso e caloroso divulgato dall’uomo del fiume.