Perugia, ecco Rajkovic: ufficializzato l'arrivo del difensore serbo

A sorpresa il Perugia ha annunciato Slobodan Rajkovic come nuovo rinforzo per la difesa. Il difensore serbo, 31 anni a breve e svincolato dopo l'ultima esperienza con il Palermo, ha firmato un contratto sino al 30 giugno 2022. La trattativa sembrava essersi definitivamente arenata lo scorso 10 gennaio, in realtà il difensore - che in questi mesi si è sempre allenato con il Partizan Belgrado - è sempre rimasto in contatto con Goretti e nel weekend si è verificata la retromarcia del giocatore. "E' stata una scelta difficile a livello personale, non era una questione sportiva. Ora devo lavorare duramente e silenziosamente per conquistare la fiducia dei tifosi" ha spiegato Rajkovic.