Derby Roma-Lazio, striscione contro Zaniolo. Le reazioni

Si scalda il clima a Roma a 24 ore dal derby. «Zaniolo come Rocca...Zoppo de Roma», è lo striscione di cattivo gusto esposto nella notte fuori da Trigoria accompagnato dall’immagine di una carrozzina (foto pubblicata da Il Tempo). L’esterno giallorosso si è infortunato qualche settimana fa nel match con la Juventus procurandosi la rottura del legamento crociato. Francesco Rocca, bandiera della Roma degli anni ’70, si ritirò ad appena 26 anni condizionato dall’infortunio ai legamenti del ginocchio subito nel 1976. Lo striscione è stato rimosso dagli addetti del centro sportivo Fulvio Bernardini.

Immediata le reazioni. «Penso che chi l’ha fatto non è un tifoso di calcio. Per me non è accettabile, non è una persona che ama il calcio» ha spiegato l’allenatore della Roma, Paulo Fonseca, in conferenza stampa alla vigilia del derby. «Magici» è invece quanto ha scritto in una storia su Instagram Nicolò Zaniolo. Nel post del centrocampista infortunato c’è l’immagine di una foto del tifo giallorosso con lo striscione «Vincete per Zaniolo».

«Vi sentite meglio adesso? Vi sentite più forti, più grandi, più intelligenti? Buon per voi. A me fate schifo invece. E mi fate schifo non in quanto laziali ma in quanto esseri umani, individui con cui purtroppo condivido l’appartenenza alla specie. Questa è la prova senza eguali di quanto sia malata la società di oggi che riesce a trasformare anche un gioco bello come il calcio, per cui qualcuno ha dato la vita, in un luogo malato, dove non esiste solidarietà, umanità ma soltanto violenza" è il commento attraverso il proprio profilo Facebook di Chiara, figlia di Rocca.