Dalla maestra di Reggio Emilia al Milan: il rapporto speciale di Kobe Bryant con l'Italia

Kobe Bryant, il campione di basket morto il 26 gennaio 2020 in seguito a un incidente in elicottero, ha vissuto in Italia dai 6 ai 13 anni seguendo il padre cestista a Rieti, Reggio Calabria, Pistoia e Reggio Emilia. Aveva con l'Italia un rapporto strettissimo: "Sono cresciuto qui - aveva detto durante una intervista a Radio DeeJay con Linus e Nicola Savino -. Questo Paese resterà per sempre nel ...