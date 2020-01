Filippo Ranocchia ci ha preso gusto: terzo gol con la Juventus

Filippo Ranocchia ci ha preso gusto. Il centrocampista perugino ha infatti segnato la sua terza rete in campionato con la maglia bianconera della Juventus Primavera. Il classe 2001 ha segnato infatti il secondo gol nella vittoria per 2-1 della Juventus contro la Fiorentina, quattordicesimo risultato utile consecutivo per il club torinese. Nel finale, causa doppia ammonizione, il centrocampista perugino è stato anche espulso. Ranocchia in questa stagione aveva già segnato contro la formazione Primavera di Chievo e Napoli oltre alla Fiorentina.

Il giovane talento è stato il primo perugino dell'era Santopadre-Goretti a esordire nella prima squadra del Grifo dopo la trafila nel settore giovanile (Perugia-Livorno 3-1, allenatore Nesta).