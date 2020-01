Ronaldo, settima partita consecutiva in gol: doppietta al Parma.

Sette partite consecutive in gol, dall'Olimpico di Roma all'Allianz Stadium di Torino, da Lazio-Juve a Juve-Parma. Cristiano Ronaldo non si ferma più e continua a segnare a raffica. La doppietta al Parma lo porta a quota 16 in campionato (18 stagionali), di cui 10 consecutivi in questa striscia magica. Bellissima in particolare l'azione del secondo gol, arrivato dopo una straordinaria combinazione con Dybala.

Il record personale risale al 2014, quando con il Real Madrid arrivò a quota 11 partite consecutive sempre a segno. L'Allianz Stadium inoltre lo esalta particolarmente: quest'anno CR7 è il giocatore che ha segnato nel maggior numero di partite interne considerando i cinque maggiori campionati (dieci volte su dieci apparizioni). E la Juve gode.