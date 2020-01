Balotelli su Instagram dopo l'espulsione: "Proseguirò anche questa volta il mio lavoro"

"È incredibile come un episodio possa cambiare sempre in troppo positivo o troppo negativo l’opinione di tutti drasticamente sull’essere e sulla professionalità di una persona. Proseguirò con il mio lavoro quotidiano anche questa volta, non è un problema. Voi continuare a giudicarmi come volete". Così Mario Balotelli commenta su Instagram la sua espulsione odierna durante la partita del Brescia contro il Cagliari (GUARDA IL VIDEO). L’attaccante si è poi congratulato con il compagno di squadra Torregrossa, autore di una doppietta.