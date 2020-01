Pietro Anastasi aveva la Sla, gliel'avevano diagnosticata tre anni fa, quando venne operato per un cancro all'intestino. Giovedì 16 gennaio ha chiamato i familiari dall'ospedale di Varese, dove era ricoverato, per comunicare loro di aver deciso di morire senza continuare a soffrire e di volersi sottoporre alla sedazione assistita. A confermare la circostanza è stato Gianluca, figlio del 71enne indimenticato attaccante della Juventus e della Nazionale affetto dalla sclerosi laterale amiotrofica.

Dalle 10 di domenica 19 gennaio centinaia di persone rendono omaggio alla salma del centravanti a Varese, nella sala comunale Estense. I funerali sono in programma nel pomeriggio di lunedì 20 nella basilica di San Vettore a Varese.