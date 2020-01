Mercato del Perugia: Melchiorri al Pescara, ora trattano i club. Lunedì arriva Benzar

Entra nel vivo il mercato del Perugia. Anche in uscita. Infatti Federico Melchiorri e il suo entourage hanno l’accordo totale con il Pescara: ingaggio e durata del contratto (diciotto mesi più opzione di prolungamento). Ora il club abruzzese lavora alla fumata bianca con il Perugia. Il club biancorosso ha fissato in 700mila euro il costo del cartellino dell’attaccante di Treia che ha appena compiuto 33 anni. Ma con tutta probabilità, nonostante l’opzione per prolungare di un ulteriore anno l’attuale contratto in scadenza, Santopadre e Goretti verranno incontro all’offerta dei pescaresi che non vorrebbero andare oltre i 300 mila euro (con una parte vincolata a bonus). Non è previsto l’inserimento di altri giocatori nella trattativa.

In entrata invece tutto fatto per Romario Benzar (27 anni, rumeno ex Steaua) dal Lecce al Perugia. L’esterno di centrocampo si trasferisce in prestito e arriva lunedì.