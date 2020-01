L'espulsione per proteste di Nicola Falasco, proprio alla fine della partita tra Chievo e Perugia vinta dai clivensi 2-0, ha mandato su tutte le furie Serse Cosmi. Il tecnico ha affrontato a muso duro il difensore biancorosso e chissà che l'episodio non possa ispirare Maurizio Crozza, celebre comico e imitatore che di Serse ne fece una versione tutta da ridere a Mai Dire Gol.

Più pacato invece Serse nel post partita in sala stampa: “Con certi egoismi si rischia di creare difficoltà a tutti. Ci parlerò” riferendosi a Falasco. Non è infatti la prima espulsione che arriva per proteste e nelle battute finali delle partite: era già successo a Gyomber (con il Trapani) e a Iemmello (con il Venezia).