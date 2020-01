Chievo-Perugia 2-0: l'effetto Cosmi dura 89', poi i grifoni cedono

L'effetto Cosmi funziona per 89'. Poi il Perugia cade in vecchi difetti ed esce sconfitto dal Bentegodi per 2-0, vince il Chievo. Peccato, perché in piena emergenza (sette assenti tra cui Rosi, Gyomber, Di Chiara e il capocannoniere Iemmello) il Grifo con il tecnico perugino gioca una partita gagliarda e avrebbe meritato un risultato positivo e utile per dare slancio al nuovo corso. Perugia che, per la prima volta nella stagione, alla fine della prima giornata del girone di ritorno si troverà fuori dalla zona play off.

Cosmi nel suo 3-5-2 lancia Konate in mezzo al campo dal primo minuto, si affida a Carraro come centrale difensivo e davanti affianca Buonaiuto a Falcinelli. Il suo Perugia è aggressivo, costringe il Chievo a girare male la palla e sulla destra, sul binario Mazzocchi-Falzerano, sfonda a ripetizione. La migliore occasione biancorossa nasce proprio da Falzerano che salta due uomini e mette la palla al centro, al tiro ci arriva Nzita ma la mira è sbagliata (36'). In precedenza ci avevano provato Mazzocchi dal limite (6') e Falcinelli in diagonale (10') senza fortuna. In apertura di match era stato però miracolo l'intervento di Vicario su Segre (5'). Nella ripresa il Perugia va vicinissimo al gol: cross di Mazzocchi, velo di Falcinelli e il tiro di Buonaiuto colpisce il palo dopo la deviazione decisiva di Semper (51'). I grifoni con il passare dei minuti calano (altro salvataggio di Vicario stavolta su Giaccherini 68') e chi subentra è poco incisivo. Balic si fa superare da Segre, il tiro cross mette in difficoltà Vicario che con l'aiuto dell'incrocio dei pali si salva, ma la palla resta nell'area piccola e Ceter brucia Angella per il più comodo dei tap-in (1-0, 89'). In pieno recupero rigore dubbio assegnato per fallo di Vicario su Ceter: dal dischetto Meggiorini non fallisce (2-0, 95') e poi Falasco viene espulso scatenando la reazione di Cosmi (IL VIDEO).