Inter, tutto su Vidal. E il cileno denuncia il Barcellona. L'alternativa è Weigl

L'Inter spinge per regalare Arturo Vidal (32 anni) ad Antonio Conte nell'imminente finestra invernale del calciomercato. Il club nerazzurro propone 12 milioni di euro tra prestito oneroso e riscatto, il Barcellona ne chiede 20. Ma Zhang ha dato l'ok a Marotta per alzare la cifra in caso si intavolasse il prestito con diritto (e non obbligo) di riscatto. Con il centrocampista cileno, sondato nelle ultime ore anche dalla Juventus, l'Inter ha trovato un accordo di massima sino a giugno 2022 (uno in più rispetto a quello in essere con i catalani) con l'ingaggio attuale di 13,5 milioni, spalmato sull'intera durata del contratto.

Nel frattempo Vidal, forse per forzare i tempi, ha deciso di denunciare il Barcellona alla Commissione mista della Liga e del sindacato calciatori per mancati pagamenti di alcuni bonus (la cifra richiesta è di 2,4 milioni circa) relativi ai trofei vinti e alle presenze in campo. Nel frattempo l'Inter si cautela e ha varato un piano alternativo per rinforzare il centrocampo nel caso saltasse l'ex Juve e Bayern: si tratta di Julian Weigl, centrocampista tedesco di 24 anni del Borussia Dortmund. Su Dejan Kulusevski, mezzala di 19 anni in forza al Parma ma di proprietà dell'Atalanta, si lavora in previsione del calciomercato estivo.