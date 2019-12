Adesso c’è anche l’ufficialità: Zlatan Ibrahimovic, 38 anni, è un giocatore del Milan. Si unirà ai rossoneri il 2 gennaio e ha firmato sino a giugno con opzione per prolungare il contratto di una stagione. “Sto tornando in un club che rispetto enormemente e in una città che amo” le prime parole di Zlatan dopo l’ufficializzazione del suo ritorno. “Lotterò con i miei compagni di squadra per cambiare il corso di questa stagione e farò di tutto per centrare i nostri obiettivi”, ha aggiunto l’attaccante svedese, reduce dall’esperienza ai Los Angeles Galaxy (53 gol in 58 partite di Mls).

Il club rossonero ha annunciato il ritorno dell’attaccante svedese tramite un video sui propri canali social in cui un fulmine si abbatte sulla città di Milano, riconoscibile dalla presenza della statua della Madonnina, in un cielo rossonero denso di nubi. Il video è accompagnato dalla scritta ‘IZ (le iniziali di Zlatan Ibrahimovic) coming’.

Ibra torna al Milan dopo sette anni: nelle stagioni 2010/11 e 2011/12 ha collezionato 85 presenze e 56 reti contribuendo nel 2011 in maniera decisiva alla conquista dello Scudetto e della Supercoppa italiana. Lo svedese, cresciuto nel Malmoe, ha indossato anche le maglie di Ajax, Juventus, Inter e Barcellona. Dopo il biennio in rossonero ha giocato con Psg e Manchester United prima dell’esilio statunitense. In carriera vanta 787 partite e 473 gol (122 in serie A).