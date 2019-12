Un grifone per risollevare la china. Il Genoa sta per ufficializzare Davide Nicola (46 anni) come nuovo allenatore, il terzo della stagione iniziata da Andreazzoli e proseguita da Thiago Motta, entrambi esonerati.

Nicola è cresciuto proprio nelle giovanili rossoblù e con la maglia del Genoa ha giocato 166 partite (tra cui quella del celebre bacio alla poliziotta). Da allenatore ha iniziato con il Lumezzane, poi Livorno (promosso in A), Bari, Crotone (storica salvezza in A) e Udinese. Ora il ritorno in pista con il Genoa (firmerà un contratto di sei mesi con rinnovo automatico in caso di permanenza in A).

Il 14 luglio 2014, il figlio Alessandro è morto all'età di 14 anni venendo investito da un autobus mentre andava in mountain bike e lui fece un tour in bici toccando le città dove ha giocato o allenato per veicolare un messaggio di sicurezza stradale e festeggiare la salvezza del Crotone.