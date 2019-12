Nel prepartita di Tottenham-Brighton, la partita di Premier League che ha inaugurato il Boxing Day, Mourinho ha raccontato con commozione ai giornalisti di Amazon, in tv, il suo triste Natale: "Non è proprio un bel periodo per me. Il mio cane è morto il giorno di Natale e il mio cane era la mia famiglia. Ma bisogna andare avanti...".

Mourinho ai microfoni di Amazon: “Il mio cane è morto il giorno di Natale. E il cane era la mia famiglia. Non proprio un bel periodo per me...”



pic.twitter.com/sGllOjnWfO — Il Calcio Inglese (@BritishFootball) 26 dicembre 2019

Così alla vigilia della partita, lo Special One ha dovuto metabolizzare la perdita di Leya, uno Yorkshire Terrier bianco da tanti anni membro della famiglia dell'allenatore portoghese ex Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid e Manchester Utd.