Leicester-Liverpool 0-4: le mani di Klopp sulla Premier League

Il Liverpool e Klopp (LEGGI QUI) mettono le mani sulla Premier League. Con i gol di Firmino (doppietta, 31' e 74'), Milner (rigore, 71') e Arnold (78'), i Reds vincontro contro il Leicester, la squadra diretta inseguitrice, e scavano un solco di 13 punti a metà campionato. Netto lo 0-4. Così il titolo che manca dal 1989/1990, sono passati proprio trent'anni dalle gesta di Grobbelaar, Dalglish, Barnes, Beardsley, Rush e compagni, sembra essere davvero dei Reds.

Give the ball to Bobby and he will score... #LEILIV pic.twitter.com/7sgfEXaica — Liverpool FC (@LFC) December 26, 2019

Continua il momento magico del Liverpool che nel 2019 ha vinto Champions League, Supercoppa Europea e Mondiale per club. Il 2020 potrebbe, finalmente, essere l'anno giusto per scrivere per la prima volta il nome del club nell'albo d'oro della Premier.