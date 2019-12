Niente Var in serie B e così l'arbitro di Cosenza-Empoli si perde un gol

Gol fantasma in Cosenza-Empoli. All'83', con la formazione calabrese avanti 1-0, Ricci ha fatto partire un sinistro dal limite dell'area, la palla ha sbattuto sotto la traversa e poi è rimbalzata nettamente oltre la linea di porta. Ma l'arbitro Ivano Pezzuto e i suoi collaboratori non se ne sono accorti. In B non è presente la goal-line tecnology e neanche la Var, che sarà attivata a partire dalla prossima stagione 2020/2021.

