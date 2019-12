Il colpo di mercato della Juventus si chiama Haaland. Un altro affare targato Raiola

La sorpresa di questa stagione si chiama Erling Braut Haaland. Ha 19 anni, gioca nel Salisburgo e, soprattutto, ha segnato 28 gol in 22 partite. Di cui 8 in 6 partite di Champions League, numeri da fenomeno che lo hanno portato alla ribalta del mercato. Piace a tutti i top club europei ma la Juventus si è messa in prima fila e sembra aver chiuso l'operazione sorpassando il Manchester United. Grazie a Mino Raiola. Il celebre procuratore di Ibrahimovic e Pogba ha ottimi rapporto con Paratici e Nedved, suo ex assistito, e ha dato l'idea al club bianconero di sfruttare la clausola, valida solo nell'imminente finestra di mercato di gennaio, di 30 milioni di euro. L'attaccante norvegese, 194 centimetri e mancino, vale molto di più in questo momento, ma grazie a Raiola la Juve ha scoperto la scorciatoia della clausola e sta chiudendo la trattativa. L'annuncio è imminente.