Un matrimonio da grifoni. E' quello andato in scena a Firenze, nella chiesa di Ognissanti piena di fiori bianchi e rossi, tra l'ex calciatore del Perugia, Gianluca Mancini,ed Elisa. Il 23 dicembre, stesso numero della maglia e del giorno in cui si sono fidanzati. Ma il momento che apprezzeranno particolarmente i tifosi del Perugia è la consegna delle fedi nuziali che ha visto protagonista Mattia, figlio di Leonardo Spinazzola. Il folignate, anche lui ex grifone, e lo sposo si sono conosciuti proprio quando entrambi hanno giocato nel Grifo.

Gianluca Mancini, 23 anni e originario di Montopoli in Val d'Arno, proprio con il Perugia ha esordito nei professionisti dopo la trafila nel settore giovanile della Fiorentina. In biancorosso ha collezionato in totale 30 presenze (e un gol) in due stagioni (2015/2016 con Bisoli e 2016/2017 con Bucchi). Poi il passaggio all'Atalanta (con relativi strascichi a livello di giustizia sportiva tra Fiorentina e Perugia per la percentuale della cessione da corrispondere al club viola) e, l'estate scorsa, alla Roma (operazione complessiva da 26 milioni di euro).

Gianluca ed Elisa, presente anche nelle stagioni perugine quando insieme hanno abitato a San Mariano di Corciano, hanno poi festeggiato con familiari, parenti, amici e calciatori (di Atalanta e Roma) al St Regis Florence. Il matrimonio è stato organizzato dalla wedding planner Silvia Slitti, moglie di Giampaolo Pazzini.