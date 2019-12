Antonio Cassano cacciato da Tiki Taka. E Ferrero lo vuole diesse della Sampdoria

Antonio Cassano è stato tagliato da Tiki Taka, la trasmissione televisiva di Mediaset in cui era stato fortemente voluto dal conduttore (e amico) Pierluigi Pardo. Lo ha annunciato lo stesso giornalista all'inizio dell'ultima puntata. Nessuna comunicazione ufficiale è arrivata dall'emittente, ma nei social si collega la lite nei giorni scorsi del barese con l'ospite Giorgia Venturini (ex Isola dei Famosi) nel dietro le quinte della trasmissione calcistica che ha tra gli opinionisti fissi anche Bobo Vieri e Wanda Nara (CLICCA QUI), moglie e procuratrice di Mauro Icardi. Tra l'altro il rapporto tra Cassano, che non le ha mai mandate a dire dal divano della trasmissione, e Tiki Taka si sarebbe interrotto a fine anno.

«Con Antonio ci siamo dati appuntamento a giugno». Così Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, nei giorni scorsi aveva risposto ai microfoni di Sky a una domanda su un possibile ingresso di Antonio Cassano nella società blucerchiata. Fantantonio ha appena superato il corso per direttore sportivo e Coverciano e non ha mai nascosto la sua intenzione di rientrare al più presto nel mondo del calcio ma in un’altra veste. « Cassano è il mio amore da sempre, è una testa matta ma anche una persona intelligente che conosce il calcio. È un po' prematuro parlarne, le cose non si dicono ma si fanno», ha detto Ferrero.