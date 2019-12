L'avventura alla guida del Napoli appartiene già al passato per Carlo Ancelotti, che volta pagina accettando l'offerta irrinunciabile dell'Everton: 58 milioni di euro fino al 2024. Il presidente della seconda squadra di Liverpool, l'imprenditore iraniano-inglese Farhad Moshiri, 11 giorni dopo l'esonero di Napoli ha chiuso la trattativa per il contratto, gettando le basi della rinascita dei Tofees.

Dopo 25 anni vissuti nella normalità, senza sussulti, l'Everton sogna in grande e cerca di rinverdire i fasti che in Premier League si erano oscurati nel 1995 con la conquista di FA Cup e Charity Shield. Per farlo ha messo sul piatto di Ancelotti un autentico forziere. basti dire che il tecnico di Reggiolo guadagnerà 260.000 euro a settimana, 36.000 al giorno e niente meno che 1,548 euro all'ora.