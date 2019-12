La cena di Natale del Perugia al castello di Rosciano è stata l’occasione per chiacchierare con Diego Falcinelli. L’attaccante, perugino doc, alla fine della sessione estiva di mercato ha lasciato il Bologna per tornare a vestire il biancorosso tanto amato con una sola missione: centrare la promozione in A con il Grifo. Per ora le cose non vanno come sperava: il Perugia è ottavo in classifica e Diego ha giocato in appena 8 occasioni (518’) senza mai trovare la via del gol.

Diego, il ritorno a Perugia se lo immaginava diverso?

“Sicuramente si è rivelato più complicato del previsto. Ma nel calcio il gruppo viene prima dell’io. E’ un momento difficile, anche per la squadra. Ne usciremo fuori”.

Le manca il gol?

“Non è un problema. Quando sono stato la prima volta a Perugia giocavamo con due punte, segnavo ed era tutto bello. Ora il modulo è diverso e Pietro (Iemmello), sta facendo un grande campionato. Le scelte del mister sono da rispettare”.

FALCINELLI CANTANTE

A proposito di Iemmello, la coabitazione non ha funzionato...

“Lui ha sempre giocato come punta unica nella sua carriera. In generale abbiamo un potenziale davvero importante davanti. La squadra nelle ultime partite si sta trovando bene con i due trequartisti a supporto di una punta, vedremo se il mister tornerà a giocare a due. L’importante è vincere le partite”.

Che serie B vede?

“Il Benevento sta facendo un campionato a parte. Poi il campionato è livellato, nessuno gioca bene, tutti sono sporchi. Bisogna avere equilibrio. I nostri giovani che stanno giocando devono crescere e farlo in fretta perché il campionato non aspetta”.

Veniamo al futuro, nei giorni scorsi ha parlato il suo procuratore...

“Io non l’ho sentito. In ogni caso decide il Bologna insieme al Perugia, sono loro ad aver fatto un investimento su di me”.

Ma c’è un però...

“Sono contento a metà. Lo sarei completamente se fossimo secondi al di là del fatto che non gioco. Invece siamo ottavi”.

Con lo Spezia, senza Iemmello, la sua migliore partita?

“Forse sì, ma ho giocato bene anche con l’Ascoli e Pietro c’era”.

Ma a gennaio che fa? Resta o va via?

“Non sono venuto qui per lottare per il sesto posto, ma per vincere il campionato. Non è facile, molte componenti si devono unire, ci deve essere grande alchimia. Io vorrei rimanere, amo questa maglia, questa città, vorrei portarla in A. Vedremo... non gioco da alcune partite e in questo modulo servono caratteristiche diverse dalle mie. Ma sono tranquillo, il gruppo è buono, sta crescendo. Dobbiamo fare di più però, siamo bellini e carini ma non basta. Il Benevento invece vince. Meglio essere bruttini e vincere le partite”.