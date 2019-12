Colpi di testa a confronto, dopo la prodezza di Cristiano Ronaldo per il gol da tre punti con cui la Juventus ha battuto la Sampdoria. Dopo l'impatto a 256 centimetri di altezza di CR7 fioccano i complimenti per l'attaccante portoghese. Applaude anche Marco Materazzi, l'indimenticato Matrix di Inter e Perugia, che in un tweet ricorda al campione bianconero un piccolo "dettaglio": Bravo Air CR7... quasi come me. Complimenti per il gol!!"

Marco Materazzi è uno dei pochi per duellare con Cristiano in fatto di colpi di testa ad alta quota: quando con la maglia dell'Italia segnò il gol alla Francia nella finale del campionato del mondo 2006 andò a impattare la palla a 270 centimetri!!!