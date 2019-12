Buffon eguaglia Maldini: 647 presenze in serie A. Poi caccia ad altri record

Gianluigi Buffon eguaglia Paolo Maldini nel numero di presenze nel campionato di serie A: 647. Il portiere della Juventus è destinato a breve a impossessarsi da solo del record entro la fine di questa stagione. Nella sfida di Marassi contro la Sampdoria raggiungerà il traguardo complice l'infortunio di Wojciech Szczesny.

ILARIA E GIGI

La voglia di impossessarsi del record è stata una delle molle che, in estate, lo hanno convinto a tornare alla Juve dopo l'esperienza francese con il Psg. Quando Buffon, ancora minorenne, fece il suo esordio in Serie A, i suoi attuali compagni di squadra De Ligt, Demiral e Bentancur non erano ancora nati. Era il 19 novembre 1995, e quel Parma-Milan finì 0-0. Ventiquattro anni e un mese dopo, il portiere della Juventus diventa il giocatore con più presenze nella massima serie a quasi 42 anni. E chissà che un record non tiri l'altro e provi a prendersi quelli di Marco Ballotta che ha giocato a 43 anni in Champions League e a 44 in Serie A. Due motivi per prolungare di un altro anno il contratto con la Juventus. Sognando sempre di alzare al cielo la Champions League, il trofeo che gli manca.

IL RITORNO ALLA JUVE

La classifica dei primi dieci, dopo Maldini e Buffon a quota 647, vede Totti 619, Zanetti 615 e Pagliuca 592. Poi Zoff 570, Vierchowod 562, Mancini 541, Piola 537 e Albertosi 531. Per Buffon si tratta della stagione numero 24 in serie A e 168 delle sue presenze le ha disputate con il Parma.