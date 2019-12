Gol, traverse, pali e proteste: Cremonese-Perugia finisce 2-1

Un buon Perugia esce sconfitto dallo Zini: vince la Cremonese 2-1 e in attesa del Crotone i grifoni rischiano di uscire dalla zona play off.

Il primo tempo è bellissimo perché le due squadre non si risparmiano e fioccano le occasioni con i portieri grandi protagonisti. Passa avanti la Cremonese: sugli sviluppi di un angolo la palla viene imbucata in area per Claiton che buca Vicario (1-0, 13'). Il difensore brasiliano è in sospetto fuorigioco, Carraro sale in ritardo, e i grifoni protestano con veemenza con il guardalinee. Probabilmente a ragione. Il Perugia reagisce e in pochi secondi sciupa due occasioni: prima Agazzi salva con il piede sul destro di Falzerano, poi Claiton mura Balic (19'). Poi Capone sfiora l'incrocio (24') mentre dall'altra parte Migliore colpisce la traversa (28'). Quindi si esalta Vicario prima su Guastafson e poi con un miracolo su Ceravolo (29') mentre Agazzi neutralizza Di Chiara (36') e Nicolussi Caviglia va vicino al colpo grosso (45'). A inizio ripresa Nicolussi Caviglia è poco cattivo da pochi metri dalla porta (48'), Ceravolo di testa colpisce il palo esterno (58'). L'ingresso di Buonaiuto rende il Grifo più pericoloso. Proprio dal pressing del neoentrato nasce lo splendido gol di Iemmello (1-1, 65'). La reazione della Cremonese è furibonda: Vicario compie miracoli in serie su Ceravolo (69' e 71'), Iemmello pizzica il palo (75'). Capovolgimento di fronte e sul cross di Migliore, Piccolo di testa svetta su Nzita (entrato al posto di un furibondo Di Chiara) e infila la palla proprio sotto la traversa (2-1, 76'). Il Perugia non molla, Agazzi salva di piede su Buonaiuto (78') e la traversa ferma il colpo di testa di Carraro (84'). Entra anche Falcinelli ma il risultato non cambia più, anzi Vicario salva pure su Palombi (91'): quinta sconfitta della stagione.