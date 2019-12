Ternana bloccata dalla Cavese: 1-1. Partipilo sbaglia un rigore

La Ternana va avanti, si fa raggiungere e nella parte finale di gara spreca un calcio di rigore. Con la Cavese finisce così 1-1. Momentaneamente, in attesa delle altre partite, le Fere agganciano il Monopoli al secondo posto (-9 dalla capolista Reggina).

COPPA ITALIA

Passano in vantaggio i rossoverdi con un'autorete di Favasuli che devia un cross di Damian (30'). Prima dell'intervallo il pareggio di Sainz Maza pescando l'angolino basso alla destra di Marcone (45'). Nella ripresa tre occasioni non finalizzate dalle Fere con Marilungo, Mammarella su punizione e Vantaggiato (in gol ma annullato per fuorigioco). Poi Ferranti viene steso da Bulevardi in area di rigore, dal dischetto si presenta Partipilo che si fa ipnotizzare da Kucich (78').