Atalanta nella storia: si qualifica agli ottavi dopo il successo contro lo Shakhtar

Storica qualificazione agli ottavi di Champions League per l'Atalanta. La squadra di Bergamo, alla prima partecipazione nella massima competizione europea per club, ha vinto 0-3 (gol di Castagne, Pasalic e Gosens) sul campo dello Shakhtar Donetsk e grazie al contemporaneo successo del Manchester City in casa della Dinamo Zagabria scrive una pagina leggendaria per il calcio italiano, toccando il punto più alto della propria storia. A Bergamo è il delirio per una grande notte di festa.

